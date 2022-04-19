Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 15:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Freni boşalan kamyon 8 araca çarparak durabildi
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde eğimli yolda park halinde duran hafriyat kamyonu, freni boşalınca 8 otomobile çarptı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde eğimli yolda park halinde bulunan hafriyat kamyonunun freni boşaldı.
Sokakta yaklaşık 100 metre sürücüsüz ilerleyen kamyon, 8 otomobile çarptı.
Kamyon çarptığı araçlardan bazısını sürükleyerek sokakla çevreyolunun kesiştiği yerde durdu.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası Trafik
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