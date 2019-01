İstanbul Kadıköy’de bir sürücü, fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil fırına girdi. Otomobilin hızla daldığı iş yerinde büyük çapta hasar meydana gelirken, camların döküldüğü ve içerideki eşyaların etrafa saçıldığı olayda can kaybı olmadı.

"Yaklaşık 60 kilometre hızla fırına daldı"

Sürücünün kaza nedeniyle kısa süreli şok yaşadığı, çalışanlarda ise kırılan camlardan dolayı küçük yaralar oluştuğu öğrenildi. Sürücünün fren yerine gaza basması sonucu yaklaşık 60 kilometre hızla fırına daldığı belirtilirken, o sırada fırında olan işçi yaşadıklarını anlattı.

Kemal Canpolat, "Akşam saat 9-10 civarı burada oturup maç seyrediyordum. Sonra baktım araba geldi, önce ağaca çarptı, sonra doğru içeri girdi. Ben o sırada burada oturuyordum. Telefon gitti, her şey mahvoldu. Dükkanı zaten görüyorsunuz, her şey ortada. İnsanlar arka tarafta çalışıyordu, salona baktığım için sadece ben ön taraftaydım. Anlatmaya gerek yok, her şey bu" dedi.

Panik anları güvenlik kamerasında

Kaza anı, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, otomobil hızla sokaktan çıkıyor ve fırına giriyor. Bu sırada etraftakiler koşarak kazanın olduğu yere gidiyor.

