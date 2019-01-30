Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı Iğdır ve Erzincan'da

Erzincan ve çevresinde karla karışık yağmur ile kar yağışının etkili olacağı bölgede, buzlanma ve don ile yer yer pus bekleniyor.

Rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Iğdır'da 3, Erzurum'da 11, Ağrı'da 15, Kars ve Ardahan'da 17 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır ve Erzincan'da 7, Erzurum'da 2, Ardahan'da 1, Kars ve Ağrı'da 0 derece olması öngörülüyor.

Çığ bekleniyor

Kar kalınlıkları Kars'ta 5, Ardahan'da 14, Erzurum'da 15, Ağrı'da 19, kayak merkezlerinden Sarıkamış'ta 79, Ergan'da 86, Palandöken'de 98 santimetre ölçüldü.

Öte yandan bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 3, Van ve Muş'ta 4, Bitlis'te 8 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı Van'da 4, Hakkari'de 3, Muş ve Bitlis'te 1 derece olacak.

Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli geçecek, rüzgar doğu ve güneydoğudan 2-4 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA