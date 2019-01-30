Amasya'da bir evden etrafa kokular yayıldığı şikayeti alan Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dış kapısını açtıkları evin bahçesinin girişinden itibaren çöp yığınlarıyla karşılaştı. Durumun bildirildiği temizlik işleri görevlileri, 3 gündür evdeki çöpleri çıkarmaya çalışıyor.

Merdivenin çöple dolu olduğu için ikinci katına çıkamayan ve son kullanma tarihi geçmiş gıdalarla karşılaşan ekiplere yalnız yaşadığı yeri çöp eve çeviren kiracı Ali Keçeci de yardım etti. Evin eklentisinin çatısındaki çöpler, çekmeye çalışan 47 yaşındaki adamın üstüne doğru yıkıldı.

"Kiraladığı evler 4-5 sefer daha boşaltıldı"

Kiraladığı evleri topladığı çöplerle dolduran Keçeci’nin durumunun hastalık noktasına geldiğini belirten Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Öztürk, “Aynı bölgelerde kiraladığı evler 4-5 sefer daha boşaltıldı. Kullanılamayacak haldeki yerleri sürekli kiralıyor. Kirayı da ödeyemiyor. Kiraladığı gibi çöp eve çeviriyor. Satmak için toplamıyor” dedi.

Evi temizlemek için ekiplerin seferber olduğuna değinen Öztürk, "Evden 15-20 tona yakın çöp çıkardık. Halen de temizlemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İHA