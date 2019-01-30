Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, "Yürütülen çalışmalar sonucunda 2018 yılı içerisinde Türkiye genelinde bin 230 koruyucu aile yanına bin 521 çocuk yerleşti. Koruyucu aile sayısı 5 bin 288'e, koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ise 6 bin 465'e ulaştı" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, 10 ilde koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısının kuruluşta kalan çocuk sayısını geçtiğini belirterek, "Bakanlığın aile odaklı hizmetlere verdiği öncelik ve koyduğu hedefler ile beraber, koruma altında olan çocuklardan koruyucu aile yanında olanların kuruluşta kalan çocuklara oranı ülke genelinde önemli bir artış kazandı" dedi.

Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Kahramanmaraş, iller arası çocuk yerleştirme işlemlerinde koruyucu aile hizmetinde başı çekiyor. İstanbul’dan 9 çocuk, Adıyaman'dan 3 çocuk, Gaziantep'ten 3 çocuk ve İzmir'den 1 çocuk olmak üzere toplam 16 çocuk iller arası eşleştirme yoluyla Kahramanmaraş’taki koruyucu ailelerin yanına yerleştirildi."

Kaynak: AA