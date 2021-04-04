Konya'nın Kulu ilçesinde yer alan Düden Gölü, "flamingo cenneti" olarak da anılıyor.

Kuşların göç yolu üzerinde bulunan göl, başta flamingo olmak üzere 180 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

860 kilometrekare alana sahip göl, kapalı ve sığ olma özelliğini taşıyor.

Küresel ısınma, Düden Gölü'nde su seviyesini ciddi oranda düşürdü.

"Kızılırmak'ın suyu buraya gelirse belki bu gölü kurtarabiliriz"

Kuraklığın her sene olduğunu ancak bu yılki kurumanın çok daha büyük vaziyette olduğunu belirten Kulu Doğal Hayatı Koruma Der. Bşk. Yrd. Ramazan Uludağ şunları söyledi:

"Her sene 75 metre, 50 metre öyle olurdu şu anda 200-300 metre maalesef göl gitmiş. Yetkililerin acilen toplanıp buraya bakması lazım. Kızılırmak yakın, oranın suyu buraya gelirse belki bu gölü kurtarabiliriz."

Bilinçsiz sulama, göldeki suların hızla çekilmesine sebep oluyor. Bölge sakinleri, çiftçilerin de bilinçlendirilmesini istiyor.