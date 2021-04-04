Meteoroloji, 4 ilde rüzgarın saatte 62 ila 88 kilometrelik hızla "fırtına ve kısa süreli fırtına" şeklinde esebileceğini duyurdu.

Açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.