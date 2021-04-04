Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 08:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 il için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: Arşiv]
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te öğle saatlerinde başlayacak kuvvetli fırtınanın gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji, 4 ilde rüzgarın saatte 62 ila 88 kilometrelik hızla "fırtına ve kısa süreli fırtına" şeklinde esebileceğini duyurdu.
Açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu Meteoroloji Yağış
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