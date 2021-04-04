Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 06:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili olacak
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Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinde olacak. Yurdun batısı, iç ve orta bölgelerinde ise yağışlı bir havanın görülebileceği tahmin edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava değerlendirmelerine göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Edirne ve Kırklareli ile akşam saatlerinden itibaren Tekirdağ, gece saatlerinden itibaren İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyi ile Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklıklarının Trakya'da azalacağı, Doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Yağış
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