Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava değerlendirmelerine göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Edirne ve Kırklareli ile akşam saatlerinden itibaren Tekirdağ, gece saatlerinden itibaren İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyi ile Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının Trakya'da azalacağı, Doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.