Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 02:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir’de otomobil takla attı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.
Karşıyaka'dan Bayraklı istikametinde giden Dila K'nin kullandığı otomobil, Turan Köprü kavşağında önce refüje çarptı ardından savrularak devrildi.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Dila K. ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, aracın kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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