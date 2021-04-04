Yeni tip koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre, 'kırmızı' renk ile çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale’de, tedbirleri hiçe sayanlara operasyonlar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Salgın Denetim Merkezi ekipleri, kent merkezindeki iki adrese eş zamanlı baskın yaptı.

İki adrese eş zamanlı kumar baskını

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan kıraathanede bir gün arayla ikinci kez kumar oynayan ve kısıtlama saatlerinde pandemi kurallarına uymayan 9 kişiye toplamda 56 bin 250 lira ceza uygulandı.

Bankalar Caddesi üzerindeki bir apartman dairesini kumarhaneye çeviren 4 kişiye de toplamda 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.