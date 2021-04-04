Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 00:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te bir köy karantinaya alındı
Siirt'in Baykan ilçesinde bir köy, artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, ilçeye bağlı Günbuldu köyünde artan vaka sayıları nedeniyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Günbuldu İlk ve Ortaokulunda görevli bazı öğretmenlerde de vaka tespit edildi.
Pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespitinin sürdüğü köyde, sağlık başta olmak üzere her türlü ihtiyaç için gerekli tedbirler alındı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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