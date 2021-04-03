Çevrim içi spor eğitimine 2 bin 500 kişi katıldı
Koronavirüs sürecinde evde kalma süresinin artması hareketsizliği beraberinde getirdi. Konya'da bu duruma çözüm getirebilmek amacıyla çevrim içi spor eğitimleri ve kişiye özel diyetisyen hizmeti başlatıldı.
Konya’da uzman spor eğitmenleri ve diyetisyenler, katılımcılarla internet ortamında bir araya geliyor.
Spor eğitmenleri kamera karşısına geçip hareketleri gösterirken katılımcılar da evlerinde hocalara eşlik ediyor.
Evde spor yapma imkanı sağlıyor
Konya'da koronavirüs nedeniyle spordan uzak kalanlar için başlatılan uygulama, evde sağlıklı yaşam imkanı sunuyor. Böylelikle isteyen herkes evinde spor yapmaya devam ediyor.
Uygulamanın içinde hamileler için pilates dersleri ve diyetisyen desteği de bulunuyor.
Programa 2 bin 500 kişi katıldı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, pandemi döneminin en önemli problemlerinden birisinin hareketsiz kalmak olduğunu söyledi. Bu problemi çözmek için tüm Türkiye'de internet üzerinden bir spor programı başlattıklarını ifade etti.
Başlatılan programa 2 bin 500 kişi katıldı.
Eğitime farklı şehirlerden katılım mümkün
Çevrim içi uygulamalarda dersler, kişilerin ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlanıyor. Üyeler, istedikleri gün ve saatte eğitimlere erişebiliyor.
Eğitimlere sadece Konya'dan değil, farklı şehir ve hatta ülkelerden de katılım sağlanıyor. Çevrim içi eğitimlere "spor konya" internet sitesinden ulaşılabiliyor.
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