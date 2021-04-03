80 yaşındaki kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Yakınları hastaneye götürülmesi için polisten yardım istedi.

Polis ekipleri mahalleye gitti. Yaşlı kadını hastaneye götürmek için ikna etmeye çalıştı ancak çabaları sonuçsuz kaldı.

Ekiplere zor anlar yaşattı

Bölgeye yaşlı kadını hastaneye götürmek için ambulans da geldi ama yaşlı kadın hastaneye gitmemekte kararlıydı. Son çare ikna için telefonda kızıyla görüştürüldü.

Bir buçuk saatlik ikna çabasının ardından yaşlı kadın, bir yakının evinde karantinada kalmaya razı oldu.