Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 19:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Testi pozitif çıkan kadın hastaneye gitmemek için direndi
Erzurum'da koronavirüs testi pozitif çıkan 80 yaşındaki kadın ekiplere zorlu dakikalar yaşattı. Testinin pozitif çıktığına inanmayan yaşlı kadın hastaneye gitmemek için direndi.
80 yaşındaki kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Yakınları hastaneye götürülmesi için polisten yardım istedi.
Polis ekipleri mahalleye gitti. Yaşlı kadını hastaneye götürmek için ikna etmeye çalıştı ancak çabaları sonuçsuz kaldı.
Ekiplere zor anlar yaşattı
Bölgeye yaşlı kadını hastaneye götürmek için ambulans da geldi ama yaşlı kadın hastaneye gitmemekte kararlıydı. Son çare ikna için telefonda kızıyla görüştürüldü.
Bir buçuk saatlik ikna çabasının ardından yaşlı kadın, bir yakının evinde karantinada kalmaya razı oldu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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