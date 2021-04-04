Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 01:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bağcılar'da bir evin çatısında yangın çıktı. Mahallede paniğe yol açan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İstanbul Bağcılar'da 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı.
Mahallede büyük paniğe yol açan yangın üzerine apartman sakinleri tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Binada hasara yol açan yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
Etiketler: Yangın
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