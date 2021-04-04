Kaza, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı otogar yakınlarında 3. etap Hafif Raylı Sistem çalışmalarının olduğu yerde meydana geldi.

Ferhat Bulut, kent merkezinden taksisine aldığı avukat yolcusunu istediği yere götürmek üzere yola çıktı. Bulut, otogara yaklaştığı esnada, aynı istikamette seyir halinde olan ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil kendisine arkadan çarptı.

[Fotoğraf: DHA]

Otomobil dik şekilde asılı kaldı

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Bulut, taksiyle önce inşaat alanını belirtilen tahta bariyerleri yıktı, daha sonra da duvarla yol arasındaki boşluğa düştü.

Diğer sürücü ise yaklaşık 60 metre ileride durduktan sonra, aracın içerisinde bulunan 2 arkadaşını bırakarak kaza yerinden kaçtı.

[Fotoğraf: DHA]

Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Taksi şoförü, taksisinin içerisinden yara almadan çıkarken, daha sonra avukat yolcusunu da çıkarttı.

Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de çalışmalarının ardından alandan ayrıldı.