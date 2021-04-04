Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 09:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çakmak gazı patladı, pencere yerinden söküldü
[Fotoğraf: İHA]
Bursa’da bir apartmanın cam kenarında bulunan çakmak gazı dolum tüpü, büyük bir gürültü ile patladı. Patlamanın etkisiyle apartmanın penceresi yerinden fırladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yeşil Mahallesi 3. Yan Sokak Çoruh Apartmanı’nın 3. katında oturan İbrahim A., evde olduğu sırada, pencere kenarında bulunan çakmak gazı dolum tüpü büyük bir gürültüyle patlayarak pencereyi çerçevelerinden söktü.
Bomba patladığı sanılarak itfaiye ve polis ekipleri alarma geçirildi.
[Fotoğraf: İHA]
Pencere 3. kattan aşağı düşerken, sokağın boş olması faciayı önledi.
Patlamanın çakmak gazından çıktığı anlaşılınca mahalleli derin bir nefes aldı.
Etiketler: İtfaiye
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