Önce kitapları hazırladılar, günün ilk ışıklarıyla cadde üzerindeki ağaçlara astılar.

Erzurum'daki etkinlik, Aziziye Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Belediye ekipleri, hediye paketi haline getirilen bu kitaplardan ağaçlara yaklaşık 500 tane astı. Kitapların büyük çoğunluğu yarım saat gibi kısa bir sürede tükendi.

İlçe sakinleri, gördükleri manzara karşısında hem şaşırdı hem de sevindi.

Kütüphane Haftası'nda düzenlenen etkinliğin amacı; ilçede kitap okuma alışkanlığını artırmak.