Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 10:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erzurum'da ağaçlar kitap açtı
Erzurum'un Aziziye ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla ağaçlara kitap asıldı. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte kitaplar kısa sürede tükendi.
Önce kitapları hazırladılar, günün ilk ışıklarıyla cadde üzerindeki ağaçlara astılar.
Erzurum'daki etkinlik, Aziziye Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.
Belediye ekipleri, hediye paketi haline getirilen bu kitaplardan ağaçlara yaklaşık 500 tane astı. Kitapların büyük çoğunluğu yarım saat gibi kısa bir sürede tükendi.
İlçe sakinleri, gördükleri manzara karşısında hem şaşırdı hem de sevindi.
Kütüphane Haftası'nda düzenlenen etkinliğin amacı; ilçede kitap okuma alışkanlığını artırmak.
Etiketler: Kütüphane
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