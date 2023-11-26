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Türkiye
DHA 26.11.2023 10:43

Fırtınanın savurduğu çatı iki kişiye böyle çarptı

Yalova'nın Termal ilçesinde fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu. Bir binaya çarparak parçalanan çatının parçalarının isabet ettiği iki kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Termal İlçesi, kırsal Yenimahalle Mahallesi’nde, saatteki hızı 36 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle bir evin çatısı uçtu. Kopan çatı yolun karşısında bulunan bir binaya çarparak parçalanırken, yola savrulan parçaları 2 kişiye çarptı.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri de çatının koptuğu binada incelemede bulundu. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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