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Türkiye
Meteoroloji, TRT Haber, AA 30.01.2024 08:07

Fırtına, sağanak, kar...Meteoroloji'den 4 kente sarı uyarı

Meteoroloji, 4 kenti sarı kodla uyardı. Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'de kuvvetli rüzgar, İstanbul'da ise sağanak ve aralıklarla kar yağışı görülmesi bekleniyor.

Fırtına, sağanak, kar...Meteoroloji'den 4 kente sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Türkiye için Uyarı Durumu" haritasında Balıkesir, İstanbul, Çanakkale ve İzmir için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'de rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Fırtına, sağanak, kar...Meteoroloji'den 4 kente sarı uyarı

AKOM'dan uyarı

İstanbul'da sağanak ve kar bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), öğle saatlerine kadar görülecek yağışların çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağı, ancak kısa süreli kuvvetlenerek gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri ile ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği uyarısında bulundu.

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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