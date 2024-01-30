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Türkiye
TRT Haber-AA-İHA-DHA 30.01.2024 07:32

İzmir'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp

İzmir'in Dikili ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle balıkçı teknesinin battığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre, teknede bulunan 10 kişiden 3'ü yaşamını yitirdi, 5'i yaralı kurtuldu. Kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

İzmir'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
[Fotograf: DHA]

Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, Salihleraltı mevkii açıklarında içinde 10 kişi bulunan balıkçı teknesinin battığını belirtti.

 

Olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin alabora olan teknedeki 5 kişiyi kurtardığını belirten Budan, teknedeki 3 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

Budan, teknede olduğu belirtilen 2 kişinin kurtarılması için çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Öte yandan, Dikili Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Balık tutmak için denize açılan teknede Oğuz İrgit, İsmet Akdağ, Orhan Pancar, Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak, Gökhan Çakır ve Medine Karaduman'ın olduğu öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede 3 bot ve 1 helikopter ile arama kurtarma çalışmaları yürütüyor.

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