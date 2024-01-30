İzmir'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp

Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, Salihleraltı mevkii açıklarında içinde 10 kişi bulunan balıkçı teknesinin battığını belirtti.

İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, kayıp 2 kişi için arama çalışması devam ediyor. https://t.co/ZdHt6WlARJ pic.twitter.com/j7ZJvpEa2N — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 30, 2024

Olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin alabora olan teknedeki 5 kişiyi kurtardığını belirten Budan, teknedeki 3 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

Budan, teknede olduğu belirtilen 2 kişinin kurtarılması için çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

[Fotoğraf: DHA]

Öte yandan, Dikili Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Balık tutmak için denize açılan teknede Oğuz İrgit, İsmet Akdağ, Orhan Pancar, Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak, Gökhan Çakır ve Medine Karaduman'ın olduğu öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede 3 bot ve 1 helikopter ile arama kurtarma çalışmaları yürütüyor.