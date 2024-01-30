Şanlıurfa'da boşanma tartışması kavgaya dönüştü: 5 yaralı

İddiaya göre, ilçeye bağlı Almaşar Mahallesi'nde Gaziantep’te oturan ve aynı zamanda kuzen olan Gül Korkmaz, eşi Oktay Korkmaz’la boşanma meselesi yüzünden tartışarak Birecik’teki baba evine gitti. Bunun üzerine Oktay Korkmaz, yakınlarıyla birlikte kayınpederi ve aynı zamanda amcası olan Ayhan Korkmaz’ın evine gitti.

Bir süre evde görüşen tarafların arasında çıkan tartışma büyüyerek taş, sopa ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Çiğdem ve Gül Korkmaz tüfekten çıkan saçmalarla Ömer, Feyyaz ve Müslüm Korkmaz, taş ve sopa darbesiyle yaralandı.

Kavga ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisine başlandı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.