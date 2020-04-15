Filyasyon sayesinde koronavirüsün yayılma hızı 4. haftanın sonunda düşüşe geçti. Peki, filyasyon nedir?

Bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında vakaların tespitinden sonra hastalık etkenini, kaynağını, bulaşma yolunu saptamak ve korunma ve kontrol önlemlerini almak amacıyla yapılan saha incelemesidir. Bu inceleme sırasında vaka ile teması olanlar da koruma ve kontrol önlemlerine dahil edilir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Filyasyon ekipleri her yeni vakanın tespitinde hastanın temas halinde olduğu kişileri 48 saat zaman zarfında tarıyor. Her yeni vakada hastalığa karşı ağ yeniden kurulmaktadır, erken tanılarla yayılma önlenmektedir.https://t.co/eXLFanu8jn pic.twitter.com/zp54q8rxBq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 14, 2020

Süreç nasıl işliyor?

Filyasyon işlemini, Ankara Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Asiye Çiğdem Şimşek TRT Haber'e anlattı.

Çin'de vakalar ilk çıktığında Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olarak hazırlıkları yapmaya başladıklarını söyleyen Şimşek, şöyle konuştu:

"İl pandemi planımızın içinde bu filyasyon işlemi vardı. En başından itibaren başladık. İlimizde ilk vaka 14 Mart'ta görülmüştü. Çalışmalarımız daha da hız kazandı. Birçok merkez kurduk Ankara'nın nüfusu 5 milyon olduğu için. Sağlık Bakanlığımız çok güzel bir bilgi yönetim sistemi kurdu. Herhangi bir semptomla bir hastaneye başvuran vatandaşımıza pozitif teşhisi konulduktan sonra, bu sisteme düşüyor. Biz sisteme düşen vakaya bu merkezdeki arkadaşlarımızla hemen ulaşıyoruz. Nerede olduğunu soruyoruz ilk önce. Hastanedeyse zaten gereken ilgi gösteriliyor onlara. Hastanede değilse biz hemen arıyoruz, an itibarıyla nerede olduğunu soruyoruz. Durumu hakkında bilgi veriyoruz. En kısa zamanda ulaşıp bir hastaneye nakledeceğimizi söylüyoruz."

Filyasyon sayesinde koronavirüsün yayılma hızı 4. haftanın sonunda düşüşe geçti. TRT Haber bu işlemlerin yürütüldüğü Filyasyon merkezini ziyaret etti. Filyasyon işlemini Ankara Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Asiye Çiğdem Şimşek @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/pw3dhi0o5S — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 15, 2020

"Tedavi sürecini hızlandırıyoruz"

Daha sonra vakayı Kriz Koordinasyon Merkezine bildirdiklerini belirten Şimşek, "Vatandaşımızın ev adresini, telefon numarasını söylüyoruz. Hemen bir ambulans yola çıkıyor. O arada kamu hastanelerinden bir yatak hazırlanıyor. Evinden alarak hastaneye naklediyoruz. Burada hastanın en kısa zamanda tedavisine başlanması sürecini hızlandırıyoruz" dedi.

"Filyasyon burada başlıyor" diyen Şimşek, neler yaptıklarını şöyle anlattı:

"Hastanın temasları da sisteme düşüyor aslında. Ev halkı da sisteme geçiyor. Birçok kişi çalışıyor pozitif vaka olan vatandaşlarımızın. Hemen onun birlikte çalıştığı, yakın temaslı iş arkadaşlarının sayısını da öğreniyoruz. Aynı odada çalıştığı 3 kişi olabiliyor, 100'ün üzerinde de olabiliyor bazen. Bunlara en kısa zamanda ulaşmamız lazım, temas süresi önemli çünkü. Aynı odada uzun süre bulunduysa bazen temaslarından da pozitif vakalar çıkıyor. Burada ilçe sağlık müdürlüklerimiz devreye giriyor."

14 gün boyunca semptomlar sorgulanıyor

Şu anda Ankara'da bulunan 241 saha timinde 987 kişinin görev aldığını söyleyen Dr. Şimşek, şunları anlattı:

"Müdürlüklerimizin timleri koruyucu ekipmanlarını giyerek bu vakaların adreslerine gidiyorlar. Aileleriyle, temaslarıyla iletişim kuruluyor. 14 gün kesinlikle evden çıkmamalarını öğütlüyoruz. Birçok bilgi veriyoruz. Bir semptomları olursa bizi arayacakları numaramızı veriyoruz. Daha sonra da her gün aile hekimleri tarafından telefonla aranıp 14 gün boyunca ateş ve semptomları sorgulanıyor.

Bizim telefonumuzdan da onlar herhangi bir bulguları olduğunda 7/24 arayabiliyorlar. Merkezlerimiz bu durumda hemen harekete geçiyor. Semptomları olan kişiyi hastaneye taşıyorlar. Bu şekilde filyasyonlarımızı yapmaya çalışıyoruz."

"Çalışmasını durdurduğumuz iş yerleri de oldu"

Toplu yaşam merkezde yapılanlardan da bahseden Şimşek, "Huzurevleri, çocuk bakım evleri gibi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı yerlerde veya fabrikalarda vaka olduğunda başka bir timimiz var. Onlar gidip oradaki şartları gözden geçirip filyasyona dahil edebiliyorlar. Bugüne kadar bu şekilde 14 gün çalışmasını durdurduğumuz iş yerleri de oldu" dedi.