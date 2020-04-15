Hatay’ın Yayladağı ilçesi açıklarında dün gece saat 01.38'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah aynı bölgede iki deprem daha gerçekleşti.

AFAD’ın verilerine göre 38 dakika arayla meydana gelen 4,7 ve 4,4 büyüklüklerindeki deprem, akıllara ‘Daha büyük bir deprem olur mu?’ sorusunu getirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremle ilgili şunları söyledi:

“O bölge depremi yüksek bir bölge. Kızıldeniz’den Hatay’a doğru giden Ölüdeniz fay hattı var. O tehlikeli. Ama burada deprem tekrarlanma aralıkları uzun dönemler içerisinde oluyor. Ölüdeniz fay hattı büyük depremler de oluşturmuş bir zon. Fakat bu 4,7 – 4,8 büyüklüğündeki depremler Akdeniz’in içerisinde. Yani Ölüdeniz fayının üzerinde değil. Dolayısıyla izlenmesi gereken bir yer. Akdeniz’in içerisinde de elbette faylar var. Ama bundan sonra daha büyüğü gelir gelmez bu konuda bir şey söyleyemeyiz, bu falcılık olur.”

[Fotoğraf: AA]

Bu depremlerin Elazığ’ın da üzerinde bulunduğu Doğu Anadolu fay hattının dışında gerçekleştiğinin altını çizen Ersoy,

“Ayrıca depremin olduğu nokta Elazığ’ın da üzerinde bulunduğu fay hattı ile aynı değil. Hep karıştırılıyor onun devamı gibi düşünülüyor hatta uzmanlar tarafından da zaman zaman karıştırılır, Elazığ’ın bulunduğu fay hattı Doğu Anadolu fay hattı“ dedi.

Grafik: Bedra Nur Aygün