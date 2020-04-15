İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele önlemlerini anlattı. Türkiye'nin yıllardır sağlık sistemine yaptığı yatırımların karşılığını aldığını söyleyen Altun, şöyle konuştu:

"Hükümetimizin bu krizi bu kadar sağlam ve başarılı bir şekilde yönetiyor olmasının ardında Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği yatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği sayesinde Türkiye bu krizden diğer ülkelere kıyasla çok daha iyi bir şekilde çıkacaktır. Halkımızın cömertliği ve sağduyusu sayesinde bu zorluğun üstesinden gelmekle kalmayacak, aynı zamanda küresel halk sağlığı uygulamaları konusunda da dünyaya öncülük etmeye devam edeceğiz."

100 milyar liralık ekonomi paketi

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Fahrettin Altun, vaka sayıları ile ilgili son durumu da değerlendirdi, "Hastalığa yakalanan insan sayısında, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısında ve vefat sayısında azalma gözlemlemekteyiz. Ancak tedbiri elden bırakıp vaka sayısında ani bir artış meydana gelmesine izin veremeyiz" dedi.

Fahrettin Altun, ekonomideki tedbirlere de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye destek amacıyla 100 milyar liralık bir ekonomi paketi açıkladığını hatırlattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mali piyasalarda istikrarı sağlama, küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olma gibi tedbirleri hayata geçirdiğini söyledi.