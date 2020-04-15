Çavuşoğlu: Bugüne kadar 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı getirdik
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugüne kadar 70 ülkeden 25 bin vatandaşın Türkiye'ye getirerek karantina altına alındığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bugüne kadar yurtdışından getirilen Türk vatandaşları ile ilgili rakamları açıkladı.
Çavuşoğlu, "Bugüne kadar yurtdışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen, 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirerek karantina altına aldık" dedi.
Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşların da taleplerinin karşılanacağını belirtti. Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızı karantina koşullarını hazırlayarak İnşallah en kısa sürede ülkemize getireceğiz" ifadesini kullandı.
Bugüne kadar, yurtdışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen;70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirerek karantina altına aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 15, 2020