Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu
2006 yılından bu yana terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda faaliyet gösteren terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu.
Jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonuç getirmeye devam ediyor.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde 13 yıldır dağ kadrosunda faaliyet gösteren Helin Rahime Aslan isimli terörist ve ailesi ile yapılan görüşmeler sonucu teröristin teslim olması sağlandı.
Aslan'ın 2006 yılında örgüte katıldığı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan suç kaydının olduğu tespit edildi.
İkna edilerek Demirtepe Hudut Karakoluna teslim olması sağlanan teröristin soruşturması devam ediyor.
Etiketler: son dakika terör terörist teslimSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 10:20
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