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M4 karayolunda 4'üncü devriye tamam
İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada devriyeye ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı. İki ülke askerlerinin sosyal mesafe kurallarına uyduğu, maske ve eldiven de taktığı görüldü. Açıklamada, "TR-RF mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" denildi.
TR-RF mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/2vwmc7FKzO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2020
Etiketler: M4 karayolu 4. devriye idlib msbSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 13:51
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