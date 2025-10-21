Açık 13.5ºC Ankara
AA 21.10.2025 19:38

Filistin, Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere yönelik saldırıları kınadı

Filistin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını ve zeytin hasadı yapan Filistinlilere destek veren 32 yabancı aktivistin gözaltına alınmasını kınadı.

Filistin, Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere yönelik saldırıları kınadı
[Fotograf: AA]

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Batı Şeria'da ulusal zeytin hasat mevsiminde terörist yerleşimcilerin vatandaşlarımıza ve yabancı aktivistlere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsraillilerin Filistinlilere, topraklarına ve mülklerine yönelik saldırılarının, çiftçilerin topraklarına ulaşmasını engellemesinin, zeytinlerini çalmasının İsrail ordusunca korunduğu ve koordine edildiği aktarıldı.

Gaspçı İsraillilerin saldırıları ve İsrail ordusunun rolüne işaret edilen açıklamada, "Bu, devam eden bir soykırım ve yerinden etme planını temsil etmekte, İsrail işgaline son verip bağımsız Filistin Devleti'ni kurmayı hedefleyen uluslararası ivmeyi engellemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, zeytin hasadı yapan Filistinlileri desteklemek ve gaspçı İsraillilerin suçlarını belgelemek amacıyla bölgede bulunan 32 yabancı aktivistin gözaltına alınması da kınandı.

İsrail'in uygulamalarının işgal altındaki Filistin topraklarında yaşamın tüm yönlerini ortadan kaldırmayı amaçlayan kapsamlı bir politika çerçevesinde saldırıları ve uluslararası hukukun ihlallerini gözleme girişimlerinin devamı olduğu belirtildi.

Filistin halkını "terör, cinayet, ağaç sökme ve ekin yakma" yoluyla topraklarından çıkarmayı amaçlayan İsrail makamları ve gaspçı İsraillilerin uygulamalarının cezasız kalmaması gerektiğine ve bu uygulamaların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğuna dikkati çekildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, tüm ülkelere ve uluslararası topluma İsrail'in uygulamalarına son vermek, Filistinli sivilleri korumak ve topraklarında güven ile onur içinde yaşama hakkını güvence altına almak için harekete geçme çağrısı yaptı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler zeytin hasadı mevsiminin başladığı ekim ayının başından bu yana zeytin toplayan Filistinlilere karşı 158 saldırı düzenledi.

Batı Şeria
