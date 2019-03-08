Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Elazığ, Kırklareli, Iğdır, Hakkari ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4'ü muvazzaf 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 Mart'ta Elazığ merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık aramayla iletişim sağladıkları belirlenen askeri personel ile askerlerden sorumlu bir sivilin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4'ü muvazzaf 5 şüpheliyi yakalamıştı.

Kaynak: AA