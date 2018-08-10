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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 22 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

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FETÖnün TSK yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 22 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TSK bünyesindeki FETÖ/PDY üyelerinin kontörlü ve ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara, Eskişehir, Sivas, Bilecik ve Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

Operasyonlarda şu ana kadar 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelilerin, TSK bünyesinde çalıştıkları dönemde üsteğmen ve teğmen rütbelerinde oldukları öğrenildi.

Zanlılardan 6'sının eski pilot olduğu kaydedildi. Şüphelilerden 3'ünün ise daha önceki soruşturmalar kapsamında tutuklu oldukları bildirildi.

Kaynak: AA

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