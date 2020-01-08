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FETÖ'nün sözde "Gaziantep yabancılar sorumlusu" yakalandı08 Ocak 2020 Çarşamba 09:28 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 09:30
FETÖ/PDY sözde "Gaziantep yabancılar sorumlusu" Hatay'ın Hassa ilçesindeki bir örgüt evine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sözde Gaziantep yabancı uyruklu şahıslardan sorumlu A.K'nin Hatay'da olduğu bilgisine ulaşıldı.
Polis ekiplerinin Hatay'ın Hassa ilçesindeki hücre evine düzenlediği operasyonda A.K, gözaltına alındı.
ByLock kullanıcısı olan A.K, sorgulanmak üzere Gaziantep'e getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler: fetö Gaziantep fetö pdy Hatay Hassa