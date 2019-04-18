FETÖ'nün askeri yapılanma içerisindeki elemanlarının açığa çıkmaması, örgütsel faaliyetlerin sürdürülebilmesi için kullanılan metotlar ortaya çıktı.

Konya'daki "ankesörlü telefon soruşturması" kapsamında hazırlanan 23 sayfalık iddianamede o yöntemler tek tek yer aldı.

Örgütte telefon numaralarını kaydetmek yasaktı. Bunun için; esnaf kartvizitinin arkasına telefon numarasının son dört rakamının her birini, 10'a tamamlayarak kaydettiler.

Sondan ikili rakam bloklarının yerlerini, çapraz olarak değiştirdiler. Rakam bloklarını kendi arasında ters yazdılar. Numaranın sondan dördüncü rakamına dört eklediler. Ya da sondan ikinci ve dördüncü rakamlarının yerlerinin değiştirdiler.

FETÖ'nün şifreleme metotları bunlarla sınırlı değil, farklı türevleri de var. Telefon numarasını oluşturan rakamları kredi kartı numarasına benzettiler. Aranacak telefon numaralarını, doğrudan değil son iki hanesini 99 ya da 100'e tamamlayarak aradılar. Çaprazlama metodu da kullandılar.

Yöntemleri tek tek anlatan örgütün sözde yöneticilerinden bir itirafçıydı. İfadeleri iddianamede yer aldı. O itirafçı, birkaç kişi aranacağı zaman her arama için farklı büfelerin kullanıldığını belirtti. Örgüt ile ilişkisini koparmaya çalışan üyelerin sürekli aranarak vazgeçirilmeye çalışıldığını da söyledi.

Kaynak: TRT Haber