FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki gizli yapılanması bir bir açığa çıkarılıyor. Bu yapılanmanın deşifresinde en önemli yöntem ankesörlü telefon soruşturmaları. Bu yöntem, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyeti İstihbarat Şubesi'nin aylar süren çalışmasıyla ortaya çıkarıldı.

Peki ankesörlü soruşturmalar nasıl yapılıyor. Kriterleri neler? TSK içindeki FETÖ üyeleri nasıl tespit ediliyor?

Bu konularda TRT Haber'in ulaştığı özel bilgileri TRT Haber muhabiri Rasim Kılıç aktardı;

Ankara'da 471 ankesörlü telefon tespit edildi

FETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki gizli yapılanmasını deşifre eden en önemli soruşturma yöntemlerinden bir tanesi ankesörlü telefon soruşturmaları.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü yaklaşık 1,5 yıldır bu çalışmayı titizlikle kullanıyor. Daha öncesinde aylarca bunun tespiti yapıldı. Ankara'da tam 471 ankesörlü telefon tespit edildi. Bununla ilgili 9 farklı kriter uygulanıyor çok önemli, ciddi bir mekanizma devreye giriyor. Örgüt 15 Temmuz sonrası Bylock'ta deşifre edilince yeni bir yönteme ihtiyaç duydu.

Ankesörlü telefonlar nasıl devreye girdi?

Sözde yöneticiler örgüt içerisindeki kripto yapılanmadaki askerlerle görüşmek için ki, bunlar birebir ve çoklu toplantı şeklinde yapılıyordu. Bir iletişim kurma ihtiyacı hissettiler. Çünkü toplantının yeri ve saatinin onlara bildirilmesi gerekiyordu. Bylock deşifre edilince ankesörlü telefonlar burada devreye girdi. 15 gün süren belli periyotlar halinde toplanıyorlardı. Eğer örgüt üyesi o toplantıya belirlenen saat ve yerde katılırsa herhargi bir problem yok. Fakat bir hafta katılmadı yine problem yok, ikinci hafta tekrar o toplantı düzenleniyor. Fakat o 15 gün sonra da katılmazsa ankesörlü telefon devreye giriyor. Sözde yönetici TSK içindeki asker şahsı arıyor. Kendi bağlı olduğu, kendisine bağlı olan asker kişileri ankesörlü telefonla cep telefonunu arıyor. Sabit hattı aramıyor çünkü karşısına kimin çıkacağı belli değil. Cep telefonunu arıyor cepten cebe iletişimin de örgüt tarafından yasaklandığı için ankesörlü telefon bu noktada devreye giriyor.

Nasıl tespit edildi?

Devletin mekanizmalarının bu yöntemi ortaya çıkaracağını tahmin edemiyorlardı. Bu yönteme çok fazla güveniyorlardı fakat müthiş bir soruşturma ve mekanizma işledi. Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü Ankara genelinde 471 ankesörlü telefon tespit etti. 15 Temmuz sonrası gözaltına alınan ve tutuklanan FETÖ'cülerin ifadelerinde kendilerinin örgüt yöneticileri ile nasıl irtibata geçtikleri sorulduğunda çok fazla ankesörlü telefon cevabı alınınca bu soruşturma başladı. 1,5 yıldır da bu yöntemle soruşturmalar devam ediyor.

İfadelerle 3 binden fazla kripto yapılanma deşifre edildi

Şu ana kadar 3 binden fazla TSK içerisindeki örgüt üyesi bu yöntemle tespit edildi. Onların ifadelerinden yola çıkarak da 3 binden fazla kripto yapılanma açığa çıkarıldı. Peyder peyde gözaltılar ve soruşturmalar devam ediyor. Bu sadece Ankara'da. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik örgütün gizli yapılanmasına yönelik soruşturmalar bu verilen rakamlar.

Ankesör soruşturmasında FETÖ nasıl çözüldü?

Dokuz tane çok ciddi kriter var. Bir tanesi "aranma sayısı"; eğer sözde yönetici tarafından 5'ten fazla arandıysa analize giriyor. Bu sadece kriterlerden bir tanesi. 5 ve 5'in altındaki aranmalar ise kriter olmaktan çıkıyor. 471 ankesörlü telefon Ankara'da tespit edilen. 2010-2018 yılları arasındaki tüm kayıtlar mahkeme kararı ile alındı ve 7 milyondan fazla veri tespit edildi. Bu örgüt üyeleri ile iletişimdeki sayı. 7 milyonun içerisinde bir asker şahıs 5 ve fazla arandıysa analize takılıyor.

Sonra ikinci kriter devreye giriyor o da; "aranmaların periyodik olması". Periyodik olması, iki arama arasında belli bir zaman geçmiş. 15 gün gibi ortalama sürelerde belli periyodlarda aranmış. Bugün aranıp 5 ay sonra aranmamış, belli periyodlarda toplanılacağı zaman aranmış ve bu da ciddi bir kriter bu kapsamda.

Üçüncüsü "konuşma süresi"; genelde konuşma süreleri 20 saniye ile 50 saniye arasında. Çünkü sadece toplanma yeri bilgisini veya talimatını verip kapatıyor. 20 saniyeden kısa da olmuyor çünkü kısa olursa başka bir kriter devreye giriyor. Örgütün talimatı şu; "mahrem imamlar diye tabir edilen örgüt yöneticileri, tek bir ankesörden bağlı olduğunuz örgüt mensuplarını aramayın. Ankara'da farklı ankesörlerden arayın". Bir tanesini Ulus'tan bir tanesini Sıhhıye'den arayın. Fakat buna bağlı kalmayan biraz da örgüt içerisinde tembellik yapan sözde yöneticiler tek bir yerden aradığı takdirde ardışık olarak onun kaç kişiyi aradığı tespit ediliyor o verilerden yararlanılarak.

"Destekleyici kriterler" var bu dördü olmazsa olmaz soruşturmalarda. Onlar da ardışık arama yani bir sözde yönetici Kara Kuvvetleri'nden sorumlu Kara Kuvvetleri'nde yarbaylardan sorumlu. Sadece aynı kuvvette aynı rütbelerde belki bir alt bir üst rütbe değişebilir fakat aynı kişiler kendine bağlı olan asker şahıslar olur. İşte bu gruplamaya bakılıyor. Bir de "gün içerisinde gezerek arama" kriteri. Eğer bir örgüt üyesini bir yarbayı, Sıhhıye'den aradı, 2 saat sonra Kızılay'dan aynı kuvvette bir yarbaya başka bir ankesörlü telefondan Ulus'tan telefon geldi bunların hepsi analiz ediliyor.

Örgüt üyesini gizlemek için telefon numarasının son iki hanesi değiştiriliyor

Diğer en baştaki ana 4 kriterle birlikte FETÖ üyeleri daha önce de bu haberlerde kamuoyuna yansımıştı örgütün sözde yöneticileri kendilerine bağlı asker şahısları renklerine kaydederken sonundaki son iki haneyi ya birbiri ile yer değiştiriyor ya da 99'a tamamlayarak kaydediyor. Çünkü herhangi bir yakalanma anında deşifre olmaması için TSK içindeki gizli yapılanmayı telefon numarasını tam olarak oraya kaydetmiyor. Fakat bu aranan kişilere baktığımızda örneğin; Ahmet isimli asker şahıs 20 kere aranmış bu aramaların her arama öncesinde olmasa bile en az 3-4 aramada bir arama öncesinde kendi telefon numarasını son iki hanesinin yer değiştirilmiş haliyle 3 saniye, 2 saniye aranmış. Bu aslında bir hata, örgütün sözde yöneticisi Ahmet isimli asker şahsı ararken telefonuna bilerek yanlış kaydettiği numarayı arıyor. Başka bir kişi çıkınca 3 saniyede sesinden başka biri olduğunu anlayınca hemen kapatıyor bu sefer doğru numarayı arıyor. İşte böyle de tespit edilen inanılmaz sayıda örgütün gizli yapılanması var.

Örgüt üyelerinin telefonda son arama oyunu

Etkin pişmanlıktan 346 kişi faydalanıyor sadece bu soruşturmalardan. 931'i sözde yönetici olmak üzere 3 binden fazla kişi de yeni kişi tespit ediliyor. Kendisinin takip altında olduğundan şüphelenerek sözde yönetici ankesörden asker şahsı arıyor. Sonrasında istihbarattan biri veya emniyetten biri geldiğinde son aramaya bakar diye herkesin bildiği mesala bir bankanın müşteri hizmetlerini arıyor son aranan o olsun diye. Böyle de tespit edilen onlarca kişi ortaya çıktı bu soruşturmalarda. Asker şahıs aranmış periyodik olarak bütün hepsi kendisine bağlı olanları aramış sonrasında bir internet şebekesini veya bankanın müşteri hizmetlerini aramış bu kriterlerin hepsi bir araya geldiğinde belki de Bylock'tan veya diğer kriterlerden daha önemli bir delil olarak ortaya çıkıyor. Bu sadece 3 binden fazla kişinin tespit edilmesi onların ifadeleri ile bir 3 binin daha tespit edilmesi değil. Aynı zamanda 15 Temmuz sonrası yürütülen soruşturmalara da bir destekleyici delil anlamında ortaya çıkıyor.

Teyit mekanizmasında hata payı yok

Teyit mekanizması da gözaltına alındıktan sonra ortaya çıkıyor. İtirafçılıkta şu kriter var; herkesin tahmin ettiği gibi ben itirafçı olmak istiyorum diyip serbest bırakılmıyor. Onunda çok önemli kriterleri var. Kendisinin bağlı olduğu sözde yöneticiyi tüm o yapılanmayı şahit olduğu yapılanmayı anlatması gerekiyor. Burada teyit mekanizmasında şöyle bir ayrıntı var; Tespit edildi, gözaltına alındı, karar çıktı, o sorgulanırken inkar ediyor. Ben yapmadım diyor döküm ortaya çıkıyor fakat yine inkar ediyor. Beni şu isimli şahıs aradı oradan diyor. Fakat tek tek baz istasyonu ile o aradığını iddia ettiği kişinin yerleri tespit ediliyor eşleştiriliyor zaten uymazsa çok net şekilde ortaya çıkıyor. Hata payı binde bir bile değil.

Kaynak: TRT Haber