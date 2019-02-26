Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü.

65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için vatandaşlar, Üsküdar Kısıklı'daki evinin önünde toplandı.

Giresun'daki miting için evinden çıkan Erdoğan aracından indi, kendisini kutlamak için bekleyenlere çikolata ikram etti. Vatandaşlar da Erdoğan'a doğum günü pastası kesti.

"Allah ömür verdikçe milletimizle beraber olacağız" diyen Erdoğan, şu sözlerle birlik beraberlik mesajları verdi:

"Her canlı doğar, gelişir, ölür. Biz de her canlı gibi böyle bir süreci yaşıyoruz. Gerekse siyasette attığımız adımlarla tüm milletimize hizmet etmenin gayreti içindeyiz. 65'i de yakaladık. Allah, milletimize hizmet yolunda, bizlere ömrü verdikçe milletimizle beraber olacağız. Tek bayrak, tek vatan. Hep beraber olalım, hep birlikte olalım."

Kaynak: TRT Haber