Edirne'nin Adasarhanlı köyünde gece devriyesini atan hudut askerleri Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir kişi tespit etti.

İnceleme sonrası yakalanan kişinin, İstanbul'da bir okulda öğretmenlik yaparken FETÖ ile bağlantısının tespit edilmesi sonrası ihraç edilen İ.A. olduğu tespit edildi. İ.A. Edirne Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Aynı yerde sabah saatlerinde ise bir kişi daha kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yakalananın gece yakalan İ.A.'nın eşi N.A. olduğu anlaşıldı.

N.A.'nın da eşiyle aynı okulda görev yaparken FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

N.A. gözaltı işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA