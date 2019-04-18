Suriyeli mültecilere yardımları keseceğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a tepkiler sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Konfederasyonu Uluslararası "İşin Geleceği Tehditler ve Fırsatlar" Konferansında yaptığı konuşmada, Özcan’a tepki gösterdi. Erdoğan, “Bolu'daki seçilmiş olan bir belediye başkanı, oradaki Suriyeliler için, 'ben bunlara bir tas çorba vermem, buradan gönderirim' demişse de, biz onları da onların eline bırakmadan hükümet olarak valiliklerimiz kanalıyla aynen yedirmeye, içirmeye, giydirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Sivil toplum kuruluşları da harekete geçerek Özcan hakkında İstanbul’da suç duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamada, Özcan'ın uyarılara aldırış etmediği vurgulanarak, Suriyelilerle ilgili yanlış bilgilerle hareket ettiği belirtildi.

Tanju Özcan hakkında kamu davası açılması talep edildi.

Belediye işçileri eylem yaptı

Öte yandan Bolu Belediyesinde çalışan işçiler, sendika değiştirmeye zorlanmaları ve yerlerinin değiştirilmesi nedeniyle eylem yaptı. Hizmet-İş Sendikası'na üye işçiler Tanju Özcan'a, bu davranışından ve tutumundan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: TRT Haber