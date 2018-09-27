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FETÖ'nün Samsun bölge kadın sorumlusuna hapis cezası

Samsun'da FETÖ'nün Samsun bölge kadın sorumlusu olduğu iddia edilen sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

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FETÖnün Samsun bölge kadın sorumlusuna hapis cezası

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" iddiasıyla tutuklu yargılanan Yurdagül Kurt ile avukatı katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan Kurt, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanığın 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Yurdagül Kurt, eşi Süleyman Kurt ile 28 Mart'ta Amasya'daki hücre evinde yakalanmış, ByLock uygulamasına 26 bin 174 kez giriş yaptığı tespit edilmişti.

"Silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yargılanan Süleyman Kurt hakkındaki dava ise sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, fetö
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