Gürpınar 30 milyonluk yatırımla yeni kimliğine kavuştu

Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Gürpınar'da, belediyeye görevlendirme yapılmasının ardından başlatılan projelerin büyük bir kısmı tamamlandı.

Kent girişinde atıl durumdaki 100 dönümlük arazinin dönüştürüldüğü Gürpark Millet Bahçesi'nde macera parkı, paintball, okçuluk alanı, uzay gözlemevi, at çiftliği, spor alanları, dev çocuk oyun grupları, restoran, kay kay alanı, kafe, kır kahvesi ve park alanları inşa edildi.

Kentin çehresini değiştiren vizyon projenin yanı sıra Van'ın su ihtiyacının karşılandığı Şamran su kaynağının bulunduğu 150 dönümlük Beşbulak mevkisinde de her yıl güreş müsabakalarının gerçekleşeceği er meydanı ve mesire alanı yapıldı.

Değişim ve dönüşüm çalışmaları kapsamında çarşı merkezinin tamamında yıkılan metruk yapıların yerine Selçuklu mimarisiyle modern yapılar hayata geçirildi.

Merkez ve kırsal mahallelerde parke taşı, altyapı ve üstyapı, oyun parkı, semt sahası çalışmaları, sosyal belediyecilik projeleriyle belediye, ilçeye yeni bir vizyon kazandırdı.

Kısa sürede tamamlanan projeler, 29 Eylül'de düzenlenecek ve şarkıcı Buray'ın sahne alacağı konserle yapılacak açılışın ardından vatandaşın hizmetine sunulacak.

"Türkiye'yi en batısından en doğusuna birbirine kardeş kılacağız"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, hayata geçirilen projelerle ilçeyi Van'a daha çok yaklaştırdıklarını söyledi.

Gürpınar'ın Van'ın en yakın ilçesi olmasına rağmen algılarda "Van'a uzak ilçelerden biri" olarak kaldığını belirten Doğramacı, yapılan yatırımların sadece ilçeyi değil Van'ı da çok etkileyeceğini kaydetti.

Yapımı büyük ölçüde tamamlanan Gürpark Millet Bahçesi ile insanların artık Gürpınar'a akın edeceğini vurgulayan Osman Doğramacı, tema park özelliği olan Gürpark Millet Bahçesi'ndeki birçok donanımın "bölgede ilk olma" özelliği taşıdığını aktardı.

Doğramacı, Beşbulak'ta hayata geçirilen mesire alanı projesiyle ilgili de şunları anlattı:

"Burayı birlik beraberlik ve kardeşliğin inşa edileceği bir er meydanı haline getirdik. Burada çok önem taşıyan 'Kırkpınar'dan Gürpınar'a' projesini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'yi en batısından en doğusuna birbirine kardeş kılacağız. Nasıl ki Gürpınar'ı Van'a yakınlaştırma arzusundaysak, Edirne'yi de Van'a yakınlaştırma arzusundayız. Burada yağlı güreşlerin yapılacağı festival düzenliyoruz.

Türkiye'nin dört bir yanından pehlivanlarımızı, belediye başkanlarımızı misafirimiz edeceğiz. Bunun sürdürebilir hale gelmesi için yağlı güreş düzenleyen Kentler Birliği'nin Doğu Anadolu'daki tek kentiyiz. Artık Van'ın ve bölgenin de bir er meydanı var. Bunu çok önemsiyoruz."

"30 milyon liralık yatırım yaptık"

Yatırımların katkısının önümüzdeki yıllarda daha çok anlaşılacağını belirten Osman Doğramacı, Türkiye'nin artık farklı ve yeni bir döneme girdiğinin anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Doğramacı, Türkiye'de artık küçük şehirlerin olmadığını, her şehrin markalaşması gerektiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Şehir olarak markalaşma arzusuyla hareket ettik. Bir kent meydanı yaptık. En batısından en doğusuna, en kuzeyinden en güneyine kendi içerisinde belli bir felsefesi olan bir şehir inşa ediyoruz. Bunu da Gürpark Millet Bahçesi'yle başlattık.

Buradan Başbulak'a bisiklet yoluyla güzel bir şehir meydanınında geçerek ulaşacaksınız. Van'a gelenler Gürpınar'ı görmek arzusunda bulunsun. 'Muhakkak gidin görün' denilecek bir şehir inşa ediyoruz. Yapmak istediğimiz birçok şeyi bugün hayata geçirdik. İlerleyen zamanda bu yatırımların ilçeye kazandıracağı artıları herkes daha iyi fark edecek. Yapılan hizmetlere sahip çıkıldığı takdirde inanıyorum ki önümüzdeki yıllar içerisinde bambaşka bir iklim oluşacak.

Bunun gayreti içerisindeyiz ve geldiğimizden beri yaklaşık 30 milyon liralık yatırım yaptık. Bu yatırımın her biri milletin parası. Bir kuruşunu dahi zayi etmemek adına geceleri bile uyumadık. Burada şehre yatırım yapmadık, aynı zamanda ülkeye de yatırım yaptık. İnşallah hep beraber burada attığımız tohumun yeşerdiğini ve büyük bir çınar olduğunu görürüz."

"DBP'li belediye döneminde de aynı para geliyordu ama bizim niyetimiz bu memleketin insanına hizmet etmek" diyen Osman Doğramacı, niyeti hayır olmayanların memlekete hizmet yapmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA