Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına soruşturma yürüttü.
Soruşturma kapsamında 100'ü asker biri Ticaret Bakanlığında aktif görevli örgütün sözde üst düzey yönetici 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin örgüt yineticileri ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi.
67'sinin aktif görevde olduğu belirtien zanlılar arasında 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 43 üsteğmen, 3 teğmen ve 50 astsubay yer alıyor.
Kaynak: TRT Haber