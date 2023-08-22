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Türkiye
AA 22.08.2023 09:00

FETÖ'nün kamu yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ/PDY'nin kamu kurumlarını hedef alan yapılanmasına ilişkin soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün kamu yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu kurumlarını hedef alan yapılanmasına ilişkin çalışma yürütüldü.

Büfe ve bakkallarda bulunan kontörlü sabit hatlarla veya operasyonel hat kullanarak sözde yöneticilerler haberleştiği tespit edilen 11'i kamu kurumlarında görevli, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 

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