Ankara
AA 07.10.2025 09:20

FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 6 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "güncel finans yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 6 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ soruşturmalarında elde edilen dijital materyallerin çözümlenmesi, teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen, 5'i daha önce kamu kurumlarından ihraç, 1'i sivil olmak üzere 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, zanlıların yakalanmasına yönelik olarak Ankara merkezli operasyon sürüyor.

FETÖ Terörle Mücadele
