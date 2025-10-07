Çok Bulutlu 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.10.2025 08:33

Organize suç örgütlerine operasyon: 46 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, 78 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 46'sının tutuklandığını açıkladı.

Organize suç örgütlerine operasyon: 46 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 7 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İl Jandarma Komutanlıkları Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince 7 organize suç örgütüne operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yrlikaya, operasyonlarda 78 şüphelinin yakaladığını, bunlardan 46'sının tutuklandığını, 27'sine ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını aktardı:

"Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Muğla'da göçmen kaçakçılığı suçunu organize şekilde işledikleri, Kırklareli'nde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri üzerinden usulsüz rapor aldırarak haksız kazanç elde ettikleri, Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman'da zor durumdaki vatandaşlarımıza yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu işleyen şüphelilere ait yaklaşık değeri 1 milyar 40 milyon lira olan 7 işyeri, bir dükkan, 6 konut, 4 araç ve bir arsa için tedbir kararı uygulandı."

Yerlikaya, emeği geçenleri tebrik ederek, operasyona ait görüntüleri de paylaştı.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Suç Örgütü Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 sözleşmeli personel alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:20
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
09:02
İsrail, Gazze'deki katliamları sebebiyle soykırım ile suçlanıyor
08:33
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 sözleşmeli personel alacak
08:52
Uluslararası desteği kaybeden İsrail yalnızlaşıyor
08:23
Mersin'de işçi servisi şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
07:51
Sosyal medyada silahlı paylaşım yapan 23 şüpheli yakalandı
Meteoroloji'den 20 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı
Meteoroloji'den 20 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı
FOTO FOKUS
Soykırım 7 Ekim'den çok önce başladı
Soykırım 7 Ekim'den çok önce başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ