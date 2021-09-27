Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'nün firari sözde yöneticisi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün sözde yöneticisi olduğu belirlenen hükümlü Afyonkarahisar'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve KHK'yle kapatılan Afyonkarahisar Kamu Çalışanları Yardımlaşma Derneğinde görev yaparken ihraç edilen N.Y'yi, Dumlupınar Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Örgütün sözde yöneticisi ve "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ Afyonkarahisar
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