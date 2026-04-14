AA 14.04.2026 13:08

FETÖ'nün finans ağına operasyon: 43 gözaltı

Mersin merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü aktif kamu personeli 43 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'ye yönelik çalışma yürütüldü.

Kimliği belirlenen şüphelilerin Mersin, Ankara, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Muğla ve Erzurum'daki adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3'ü aktif, 16'sı ihraç edilmiş 19 kamu görevlisinin de aralarında olduğu 43 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan H.K'nin, "Signal" uygulamasıyla iletişim kurduğu yurt dışındaki örgüt üyelerinden, kendisi ve "Yusuf ve Yusuf aileleri" diye tabir edilen örgüt mensupları için yardım talebinde bulunduğu tespit edildi.

H.K'nin, çevresindeki örgüt mensupları adına açtırdığı banka hesaplarına yurt içi ve dışından gönderilen paranın dağıtımını organize ettiği belirlendi.

Emniyete Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

