Kocaeli Şehir Hastanesi 3 yılda 7 milyondan fazla poliklinik hizmeti verdi

İzmit ilçesinde 368 bin 668 metrekare alanda inşa edilen, bünyesinde 6 hastane barındıran 1305 yatak kapasiteli hastane, Kocaeli'nin ve bölgesinin sağlık yükünü sırtlıyor.

Depreme dayanıklı olması için yapımında 1069 izolatör kullanılan hastane, 3 Nisan 2023'ten bu yana hasta kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Nisan 2023'te resmi açılışı yapılan hastane, fiziki altyapısı ve sahip olduğu yüksek teknolojiyle çevre illerden de vatandaşlara hizmet veriyor.

Hastanede 3 yılda yaklaşık 7 milyon 300 bin poliklinik hizmeti verildi, 190 bine yakın hasta yatarak tedavi gördü, 217 bin civarında ameliyat gerçekleştirildi.

"Hastane şehrin ve bölgenin sağlık alanında çekim merkezi"

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli Şehir Hastanesinin hasta kabulüne başladığı günden bu yana şehrin ve bölgenin sağlık alanında çekim merkezi olduğunu söyledi.

Pehlevan, bu süreçte Kocaeli'de diğer hastanelerin hiçbirinin kapanmadığını, fonksiyonlarının artarak devam ettiğini kaydetti.

Hastanenin özelliklerine değinen Pehlevan, "Özellikle nitelikli hizmetler, ileri seviye tanı ve tedavi açısından Kocaeli Şehir Hastanemiz ön planda olmaya devam ediyor. Çok iyi kalp damar cerrahi merkezimiz var. İleri seviye onkoloji merkezimiz var. İyi bir fizik tedavi hastanemiz var. Hastanemiz, bölgenin ve Türkiye'nin en önemli yanık merkezlerinden biri konumunda. Burası aynı zamanda uzmanlık eğitimi veren eğitim hastanesi. Burada açılan kontenjanların tamamına yakını doluyor." diye konuştu.

Pehlevan, çevre illerden de hastaların tedavi olmak için Kocaeli Şehir Hastanesine başvurduğunu dile getirerek, "Hastaları tedavi edip evlerine göndermek, en büyük mutluluğumuz. Tabii sadece bina yetmiyor, özverili çalışan sağlık ekibimiz var." ifadesini kullandı.

"Hasta deneyimi, klinik başarı kadar önem verdiğimiz bir alan"

Başhekim Prof. Dr. Bahri Elmas da Kocaeli Şehir Hastanesinin bölgesel ölçekte güçlü bir sağlık merkezi haline geldiğini anlattı.

Elmas, hastanenin 1305 tescilli yatak ve 260'ın üzerinde yoğun bakım yatağına sahip olduğu bilgisini vererek, "60'ın üzerinde ameliyathane altyapımızla ileri düzey cerrahi işlemleri kesintisiz sürdürebiliyoruz." dedi.

Hastanenin tanı ve teşhis altyapısıyla da öne çıktığından bahseden Elmas, "3 yılda 280 bini aşkın MR, 370 bine yakın bilgisayarlı tomografi (BT) ve 500 bine yakın ultrason işlemi gerçekleştirilmiştir. Nükleer tıpta PET-CT, SPECT-CT gibi ileri teknolojiler kullanılmakta, özellikle onkolojik tanı süreçleri multidisipliner yaklaşımla yürütülmektedir. Laboratuvar ve patoloji süreçlerinde dijital ve yapay zeka destekli analiz altyapılarıyla hem hız hem de doğruluk artırılmaktadır." diye konuştu.

Elmas, endoskopik işlemlerde de nitelikli hizmet sunulduğunu, onkoloji, kemoterapi ve radyoterapi hizmetlerinin sürdürüldüğünü, kalp merkezi ileri girişimsel işlemlerle bölgeye hizmet verildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Yanık merkezi ise bölgesel düzeyde önemli referans birimimiz olarak çalışmaktadır. Bu kapsamda 3 yılda yaklaşık 16 bine yakın ayaktan başvuru, 600 civarında yatan hasta, 300'e yakın yoğun bakım hastası ve 15 binin üzerinde cerrahi işlem gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra hiperbarik oksijen tedavisi, robotik rehabilitasyon, hidroterapi havuzu ve palyatif bakım hizmetleriyle bütüncül sağlık hizmeti hastanemizde sunulmaya devam edilmektedir.

Psikiyatri alanında ise hem kapalı servis hem de yüksek güvenlikli adli psikiyatri altyapısıyla önemli ihtiyaca cevap verilmektedir. Bunların ötesinde hasta deneyimi, klinik başarı kadar önem verdiğimiz bir alandır. Tek kişilik doğum odaları, anne ve bebek dostu uygulamalar, hasta konforunu önceleyen mimari yaklaşımla nitelikli hizmet sunmayı amaçlıyoruz."

"Şifa kapısı' yaklaşımını güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Elmas, afet dayanıklılığı yüksek kampüs olarak planlandığını belirttiği hastanenin akıllı bina sistemleriyle donatıldığını, süreçlerin dijital olarak izlenebilir ve yönetilebilir olduğunu dile getirerek, enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'inin doğal gazdan karşılandığını kaydetti.

Yaklaşık 50 akademisyen, 550 uzman hekim ve 320 asistan hekimle eğitim ve araştırma hastanesi kimliklerini sürdürdüklerini ifade eden Elmas, 5 bine yakın çalışma arkadaşlarıyla sağlık hizmeti sunduklarını belirtti.

Elmas, gelecek dönemde önceliklerinin hasta memnuniyetini artıran, çalışan memnuniyet ve bağımlılığını güçlendiren ve verimliliği sürdürülebilir yöneten yapı geliştirmek olduğunu dile getirerek, "'Şifa kapısı' yaklaşımını, sahada karşılığı olan hizmet anlayışı olarak güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.