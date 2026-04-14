AA 14.04.2026 12:51

Balıklı Rum Hastanesi aslına uygun olarak restore edildi

4 Ağustos 2022'de meydana gelen yangın sonucu ağır hasar alan Balıklı Rum Hastanesi, "Yadigar" projesi kapsamında aslına uygun yapılan restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırıldı.

Balıklı Rum Hastanesi İstanbul Valiliği, Zeytinburnu Belediyesi ve Balıklı Rum Vakfının titizlikle yürüttüğü restorasyon çalışmaları ile yeniden hayat buldu.

Bakkal esnafı loncası tarafından 1753 yılında inşa edilen ve eski adıyla "Yedikule Hastanesi" olarak bilinen yapının ilk önce küçük bir ahşap bina olarak bugün Avrupa Lisesi'nin bulunduğu alanda hizmet vermeye başlayan hastanenin o dönemde sıkça görülen veba salgınlarında vatandaşlara şifa kapısı olduğu aktarıldı.

Hastanede çıkan yangına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4 Ağustos 2022'de meydana gelen yangın sonucu ağır hasar alan Balıklı Rum Hastanesi, Valiliğimiz 'Yadigar' projesi kapsamında, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Zeytinburnu Belediyesi ve Balıklı Rum Vakfı tarafından aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında, tamamen yanan çatı ve hasar gören 2. kat, iki etaplı çalışmalarla baştan sona yenilendi. Cephede oluşan bozulmalar aslına uygun biçimde onarıldı. Yapının tüm doğramaları ahşap olarak yapılarak yapı yenilenerek özgün kimliği korundu."

Açıklamada, "İstanbul Valiliği olarak 'Yadigar' projemizle, eserlerimizi ve medeniyetimizi geleceğe taşıyoruz. Ecdadımıza bir vefa, geleceğimize güçlü bir miras bırakıyoruz" ifadelerine yer verildi.

