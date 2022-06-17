Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 10:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Örgütün “Emniyet Gizli Yapılanması” ile ilgili, İstanbul merkezli Amasya, Samsun, Bursa, Kahramanmaraş, Kocaeli, Yozgat, Düzce ve Sakarya illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 14 kişi gözaltına alındı.
Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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