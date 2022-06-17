İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Örgütün “Emniyet Gizli Yapılanması” ile ilgili, İstanbul merkezli Amasya, Samsun, Bursa, Kahramanmaraş, Kocaeli, Yozgat, Düzce ve Sakarya illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 14 kişi gözaltına alındı.

Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.

