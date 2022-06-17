Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınak imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de, Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı komando timleri, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Eren-Abluka 12 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir" operasyonu kapsamında Amanos Dağları'nda arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.
Timlerin yerini belirlediği bir sığınakta, patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.
Etiketler: Osmaniye Terör Örgütü Terörle Mücadele
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