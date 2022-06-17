Kilyos açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı
İstanbul Kilyos açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Kilyos açıklarında makine arızası yapan ve içinde 3 kişi bulunan tekne sürüklenmeye başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. KEGM-8 botu tarafından yedeklenen tekne, kıyıya çekildi.
Kıyı Emniyeti'nden açıklama
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kurtarma operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Rumeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldı."
Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Rumeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/DrtCIqyirE— KEGM (@kiyiemniyet) June 17, 2022
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