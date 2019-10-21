FETÖ'nün askeri okul mülakatındaki kod sistematiğine 19 tutuklama21 Ekim 2019 Pazartesi 20:29 - Son Güncelleme 21 Ekim 2019 Pazartesi 20:42
FETÖ'nün, askeri okul mülakatlarında örgütsel kod sistematiği kullanarak TSK'ya sızmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen 20 şüpheliden 19'u tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 20 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
19 şüpheli tutuklandı
Örgütün askeri okul mülakatlarında örgütsel kod sistematiği kullanarak TSK mensuplarını sızdırmasına ilişkin 2013 yılındaki sınavla ilgili gözaltına alınıp nöbetçi hakimliğe sevk edilen 20 şüpheliden 19'u tutuklandı.
Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza hakimliği, 19 şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık'' suçlarından tutuklanmalarına karar verdi. Hakimlik bir şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
Kaynak: AA